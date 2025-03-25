Трамп поручил рассекретить расследование о его возможных связях с Россией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который обязывает Минюст рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР в 2016-2017 годах о возможных связях американского главы с Россией во время его первой предвыборной кампании. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о документе, получившем название Crossfire Hurricane, что переводится как «ураган перекрестного огня». Расследование в отношении связей Трампа с РФ было начато по поручению экс-министра юстиции — генпрокурора страны Уильяма Барра, однако многолетнее дело, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашло никаких доказательств. Кроме того «вмешательство» в выборы в США неоднократно отрицали в РФ, а сам американский президент называл обвинения «большой выдумкой». Позже глава Минюста США Уильям Барр под присягой признал, что в действиях Трампа нет состава преступления.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — сказал американский президент во время подписания указа.

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При этом в Белом доме отметили, что некоторые данные из расследования все же останутся под грифом секретности.