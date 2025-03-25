Болгарский публицист Божидар Чеков рассказал подробности о гражданке страны, которую обвинили в работе на российскую разведку. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на портал «Факти».

По словам Чекова, девушку зовут Миа Сантова. Как рассказал публицист, Сантова жила в Вене и работала корреспондентом в агентстве «НОВА».

«Она была шпионкой. После того, как BBC “засветила” ее в Вене, болгарские медиа как попугаи дали волю своему воображению и набросились на нее. Молодая красивая женщина распространяла пророссийскую пропаганду и выступала против Украины», — заявил он.

Помимо этого Чеков добавил, что «болгарские парикмахеры в Европе выступают против Киева», а высказывание своего мнения о ситуации на Украине не должно быть наказуемо.

«Не секрет, что все болгарские парикмахеры в Европе против Киева. Они знают обе воюющие стороны лучше, чем австрийские женщины, которым они красят волосы. Если они делятся с ними своим мнением, означает ли это, что они угрожают миру или безопасности Европы?», — добавил он.

Ранее власти Австрии заявили о задержании «российской шпионки».