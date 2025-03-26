Трамп рассекретил данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его предвыборной кампании с Россией. Об этом следует из трансляции встречи политика с новыми послами США, пишет РИА Новости.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — подчеркнул Трамп.

Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое бюро вело в 2016-2017 годах, Однако сотрудник администрации Дональда Трампа во время подписания заявил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс в 2016 году. При этом подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить так и не удалось.

Сам политик назвал обманом американцев доклад ФБР о его связи с Россией. По его словам, американское общество было обмануто данным документом. Также в Вашингтоне заявили, что у ФБР не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика.