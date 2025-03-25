Лидер оппозиции пригрозил собрать 500 тыс. человек в Стамбуле

Лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель пригрозил собрать полмиллиона человек у мэрии Стамбула, если полиция применит силу в отношении участников акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

"Если вы будете провоцировать площадь, не позволите находящимся на ней людям спокойно разойтись, завтра я соберу здесь 500 тыс. человек", - заявил Озель на многотысячном митинге у здания муниципалитета.

Акции в поддержку Имамоглу, который был арестован по обвинению в коррупции, проводятся в Турции с 19 марта, наиболее масштабные проходят в Стамбуле и Анкаре.