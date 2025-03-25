Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что украинские атомные электростанции могут быть подорваны в кризисной ситуации, сообщает издание Tencent. По его данным, руководство страны готово пойти на такой шаг в рамках политики сражения до последнего украинца. Обозреватели издания уверены, что тактика выжженной земли может стать последним козырем Киева в противостоянии с Россией.

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Зеленский заявил, что «будет сражаться до последнего украинца» и в попытках «умереть стоя, нежели жить на коленях», он не исключает подрыва <...> АЭС, — говорится в публикации.

Зеленский пригрозил России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее вызвал резонанс своим высказыванием в соцсети X, где назвал президента Украины Владимира Зеленского «сумасшедшим». Такое заявление было сделано в связи с попыткой ВСУ провести операции в Курской и Белгородской областях России. Малинен прокомментировал сообщения о неудачных действиях украинских войск в Курской области. Его слова сопровождали публикации, описывающие сложную ситуацию для ВСУ в этом регионе.

Как сообщалось ранее, ВСУ попытались атаковать крупный газовый объект в Крыму. БПЛА противника был перехвачен системами ПВО.