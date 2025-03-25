Глава ЦРУ подтвердил свое участие в обнародованном чате в Signal

Аксинья Кравченко

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил свое участие в групповом чате американских высокопоставленных чиновников в мессенджере Signal, переписка из которого была обнародована в СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ЦРУ подтвердил свое участие в обнародованном чате в Signal
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Рэтклифф указал, что ему на рабочий компьютер установили Signal сразу после назначения на пост главы ЦРУ. Тогда же его уведомили, что мессенджер пригоден для служебного пользования.

«Я состоял в группе в мессенджере Signal», — подтвердил Рэтклифф.

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. По словам редактора издания, в нем состояли вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, Рэтклифф и другие американские высокопоставленные чиновники.