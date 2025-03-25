Глава ЦРУ подтвердил свое участие в обнародованном чате в Signal

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил свое участие в групповом чате американских высокопоставленных чиновников в мессенджере Signal, переписка из которого была обнародована в СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Рэтклифф указал, что ему на рабочий компьютер установили Signal сразу после назначения на пост главы ЦРУ. Тогда же его уведомили, что мессенджер пригоден для служебного пользования.

«Я состоял в группе в мессенджере Signal», — подтвердил Рэтклифф.

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. По словам редактора издания, в нем состояли вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, Рэтклифф и другие американские высокопоставленные чиновники.