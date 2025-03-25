Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России

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Украинский лидер Владимир Зеленский оценил слова спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Политик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы», передает издание «Европейская правда».

Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России
© globallookpress.com

Владимир Зеленский указал, что на текущий момент есть много информации, которую распространяют «те или иные люди». По его словам, она очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Украинский лидер выразил сожаление по поводу того, что «в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют российские нарративы».

Зеленский отметил, что Уиткофф много времени провел в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим он понадеялся, что их отношения будут ухудшаться, как и отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что «центральным вопросом» украинского конфликта является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Американский представитель отметил, что подавляющее большинство жителей данных регионов выступило за присоединение к России.

До этого Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.

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