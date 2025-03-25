Зеленский оценил слова Уиткоффа о новых регионах России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы», передает «Европейская правда».

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Зеленский указал, что есть много информации, которую распространяют «те или иные люди», и она очень сильно совпадает с «месседжами Кремля». Он выразил сожаление по поводу того, что «в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют российские нарративы».

Зеленский пригрозил России

Украинский лидер сказал, что Уиткофф очень много времени провел в диалоге с президентом России Владимиром Путиным и понадеялся, что их отношения будут ухудшаться, как и отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что статус регионов, которые вошли в состав России, является центральным вопросом конфликта на Украине для США.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом», — сказал спецпосланник.

Ранее в Британии заявили, что Уиткофф «напал» на Стармера из-за позиции по Украине.