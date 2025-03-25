Пашиняна уличили в двуличии после заявления об улучшении отношений с Россией

Лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян считает, что власти республики по-прежнему нацелены на сотрудничество с Евросоюзом и не планируют улучшать отношения с Россией. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, несмотря на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости улучшить отношения с Россией, политика нынешних властей страны абсолютно удалена от РФ и направлена на сближение с Евросоюзом.

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Восстанавливать или улучшать отношения с Россией, тем более по линии ОДКБ, Ереван не планирует, добавил Саргсян.

По его словам, в армяно-российских отношениях нет оснований для прогресса, а объединяет страны, например, экономический интерес по линии ЕАЭС.

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