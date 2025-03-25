Зеленский рассказал о «большом соглашении», предложенном США

Владимир Зеленский уточнил детали соглашения Украины и США по редкоземельным металлам. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Зеленского, США предложили Украине новое соглашение по редкоземельным металлам. При этом, атомные электростанции в этом предложении не упоминаются.

«Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение», — заявил он.

В Китае забили тревогу из-за тактики Зеленского

Зеленский добавил, что дополнительных деталей соглашения у него еще нет.

Ранее Трамп заявил, что хочет наладить торговлю редкоземельными металлами с Россией.