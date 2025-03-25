Зеленский раскрыл ответственных за контроль соблюдения договоренностей по Украине

Контролировать соблюдение договоренностей, достигнутых Москвой, Вашингтоном и Киевом в ходе переговоров в Саудовской Аравии, будут США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

© Lenta.ru

Украинский лидер добавил, что к мониторингу выполнения договоренностей могут быть привлечены третьи страны.