Китайский портал Tencent пишет, Владимир Зеленский не исключает подрыв украинских АЭС. По мнению автора издания, Украина поставлена в безвыходное положение и последним козырем Киева может стать «тактика выжженной земли».

Обозреватель портала напомнил, слова Зеленского, который заявлял, что «будет сражаться до последнего украинца». Он допускает подрыв АЭС в попытках «умереть стоя, нежели жить на коленях», добавил автор статьи.

Вся Европа и США «заплатят высокую цену за геополитическую авантюру» в случае ядерной войны, подчеркнул журналист.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что приезжал в Россию в 2024 году ради предотвращения ядерной войны.