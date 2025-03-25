Трамп направил письмо лидеру Ирана

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру Ирана, в котором выразил заинтересованность к прямому диалогу, но предупредил о возможных военных последствиях в случае отказа от переговоров. Об этом сообщил глава американской нацразведки Тулси Габбард, передает РИА Новости.

Трамп направил письмо лидеру Ирана
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Он указал, что соответствующее письмо лидеру Ирана было направлено Трампом «недавно».

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«В нем он выразил заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия», — добавил Габбард.

При этом, по словам главы нацразведки США, в письме Трамп также предупредил, что «в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия».