В США оценили шансы помешать сближению Китая, России и КНДР

Сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи, начавшееся в 2022 году, на сегодняшний день является необратимым процессом, об этом говорится в ежегодном докладе американского разведывательного сообщества, посвященном глобальным угрозам. Согласно документу, углубление связей между странами продолжится даже в случае завершения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

С 2022 года Китай, Россия, Иран и Северная Корея сблизились. Исключение ускоряющего фактора в виде конфликта на Украине вряд ли вернет эти двусторонние отношения к довоенному уровню 2021 года, — говорится в докладе.

В американской разведке также считают, что сближение России, КНР, Ирана и КНДР создает пространство для новых стратегических приоритетов и вызовов. Они в свою очередь могут укрепить или целиком изменить существующий уровень сотрудничества между государствами.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не исключил, что американские власти могут начать вести боевые действия против Ирана. По его словам, это не означает, что все вопросы надо решать подобным путем. Однако позиция президента США Дональда Трампа заключается в отсутствии у Тегерана ядерной бомбы.