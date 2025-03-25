Украина подтвердила договоренности с США о Черном море

Глава делегации Украины на переговорах в Эр-Рияде Рустем Умеров подтвердил достижение договоренностей с США по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и внедрению полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

"Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море <...>. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России", - написал он в X.