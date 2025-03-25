В профильном комитете Сената США перед слушаниями обнародовали доклад американской разведки, в котором Россия названа значительным конкурентом.

В частности, в документе отмечается ядерный потенциал России и ее конвенциональные возможности. Также эксперты обратили внимание, что Россия уже продемонстрировала экономическую и военную устойчивость.

"Использование ядерного потенциала Россией грозило бы катастрофическими последствиями США", - подчеркивается в докладе.

В разведке считают, что Россия не сможет одержать "полную победу" на Украине, но при этом полагают, что преимущество останется за Россией. При этом для США сохраняются риски из-за непреднамеренной эскалации конфликта.

В Киеве заговорили о столкновении с США

В анализе делается вывод, что сближение России с Китаем и КНДР неотвратимо. Причем, на это не повлияет окончание украинского конфликта.

Американские разведка отмечает и наращивание Китаем военного потенциала на случай конфликта из-за возможного силового присоединения Тайваня.