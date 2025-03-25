В Европе сочли слитую переписку американских чиновников дурным предзнаменованием

Переписка высокопоставленных чиновников Белого дома, которая оказалась обнародована, представляет собой «дурное предзнаменование» для Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. Кроме того в чате был затронут ЕС. В частности, американский вице-президент Джей Ди Вэнс написал, что «ненавидит снова вытаскивать Европу». Его слова поддержал глава Минобороны Пит Хегсет, сказав, что «полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству», а советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и «выставят их европейцам», как того требует Трамп.

«Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой», — отреагировали на это европейские чиновники.

По их мнению, военная и внешнеполитическая «наемническая операция» Трампа представляет собой «машину по излечению империалистической прибыли» из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли.