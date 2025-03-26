Европейцев обяжут готовиться к войне и болезням

Европейская комиссия разработала проект Стратегии готовности ЕС к различным кризисам, таким, как война или новая пандемия. Документ предусматривает, что каждого гражданина в странах Союза обяжут иметь запасы продовольствия, воды и вещей первой необходимости как минимум на 72 часа, сообщает издание Politico.

В документе излагаются возможные сценарии различных кризисов, которые могут грозить Евросоюзу: от войны до кибератак, от смертельных болезней до наводнений, вызванных изменением климата. Эксперты считают, что начальный период в случае экстремальных сбоев является наиболее критическим.

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Стратегия предполагает усиление готовности "во всех секторах", причем "в срочном порядке". При этом документ прямо указывает, что угроза геополитическго конфликта может возникнуть как виртуально, так и в форме военных наступлений. Поэтому предлагается взять модель управления кризисами, принятую в странах Северной Европы, где все общество - от граждан до предприятий и правительств - вовлечено.