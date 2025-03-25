В Грузии рассказали о втором фронте против России
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страну призывали к войне с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Папуашвили, такое предложение озвучила член Демократической партии США и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас. Как объяснил парламентарий, в 2022 году Фаркас призывала Грузию вступить в войну с Россией, а также «активнее» участвовать в противостоянии с ней. В качестве объяснений Фаркас якобы заявила, что Россией не сможет противостоять Грузии во время СВО.
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«В 2022 году открыто окно возможностей, Грузия не должна упустить этот момент. Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали», — заявил <...> Папуашвили.
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