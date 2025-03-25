У Конференции ООН по торговле и развитию пока нет информации о приглашении принять участие в переговорах между Россией и США по Черному морю. Об этом заявила на брифинге в Женеве представитель ЮНКТАД Катрин Хьюссу.

«У меня нет информации или каких-либо подробностей о приглашении ООН для участия в переговорах между Россией и США по безопасности в Черном море. Я могу только сказать, что эти обсуждения никогда не прерывались с тех пор, как закончилась зерновая сделка», - сказала она.

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Хьюссу добавила, что цель ЮНКТАД состоит в том, чтобы обеспечить безопасное открытие коридоров в Черном море для экспорта зерна и удобрений, сообщает РИА «Новости».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов объяснял, почему совместное российско-американское заявление по итогам технических консультаций в Эр-Рияде не было принято.