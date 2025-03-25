Замглавы МИД Польши отправили в отпуск из-за алкоголизма

Польский премьер-министр Дональд Туск отправил в отпуск замминистра иностранных дел страны Анджея Шейну, который публично признался в алкогольной зависимости. Об этом сообщает Dziennik.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шейна несколько раз появлялся в Сейме в нетрезвом состоянии, испытывал трудности с координацией и речью. Последний из таких инцидентов якобы произошел в январе 2024 года, когда он уже был заместителем министра.

Отмечалось, что дипломат получил доступ к секретной информации еще до завершения проверки Агентства внутренней безопасности в его отношении. В рамках этой проверки задаются вопросы о наличии алкогольной и наркотической зависимостей.

СМИ утверждали, что однопартийцы Шейны знали о его проблемах с алкоголем. Один из депутатов заявил, что Шейна «был постоянно пьян» в течение некоторого времени. Сам замминистра публично заявил 25 марта, что «столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем».

По его словам, благодаря поддержке семьи, друзей и врачей ему удалось «восстановить контроль над своим здоровьем». Шейна принес извинения всем, кого «затронула его проблема».

После этого Туск попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского отправить Шейну в отпуск и «срочно прояснить этот вопрос во всех аспектах».