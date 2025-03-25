Пока вы не уснули: детали договоренностей России и США и гибель российского пограничника в Армении

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Кремль раскрыл договоренности с США о прекращении огня

Пресс-служба Кремля раскрыла детали договоренностей о прекращении огня, которые были достигнуты во время разговора делегаций из США и России в Саудовской Аравии.

Как сказано в заявлении по итогам консультации России и США, которая состоялась в Эр-Рияде 24 марта, обе стороны согласились разработать договоренности, позволяющие реализовать прекращение огня по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. При этом, срок прекращения огня уже отсчитывается — согласно заявлению, договоренности вступили в силу 18 марта 2025 года. Кроме того, стороны могут продлить прекращение огня, либо выйти из соглашения, если одна из сторон нарушит установленные договоренности.

Читать новость полностью

Российский пограничник погиб в Армении

Автомобиль УАЗ с российскими пограничниками упал в овраг глубиной 40 метров в Сюникской области Армении. Один из граждан России погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщил портал криминальной хроники Shamshyan.com.

По данным портала, информация о ДТП на 27-м километре автодороги Мегри-Нрнадзор поступила в МВД Армении около 10:00 по местному времени (около 9:00 мск).

Читать новость полностью

Названа причина второго за утро взрыва в Махачкале

© Соцсети

Причиной второго за утро взрыва в Махачкале — в магазине сотовой связи, предварительно, стала утечка газа. Об этом заявила пресс-служба Минэнерго Дагестана в Telegram-канале.

Отмечается, что ситуацию на месте изучает первый заместитель министра энергетики и тарифов республики Динислам Иманмурзаев.

Читать новость полностью

Умер ведущий популярной программы 90-х

В Москве на 60-ом году жизни скончался ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, журналист, который в разные годы вел программы «Времечко», «Сегоднячко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», умер в своей квартире на Пятницком шоссе днем 24 марта.

Читать новость полностью

Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонии

Актер Михаил Ефремов мог заработать 235 тысяч рублей за 4,5 года в колонии. В заключении он трудился кладовщиком, и его зарплата составляла около 5 тысяч рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Уже 9 апреля Ефремов выйдет на свободу. В исправительной колонии он провел почти 5 лет, хотя должен был 7,5 лет. На УДО адвокаты актера подали в связи с ухудшением его состояния здоровья. Также они ссылались на хорошее поведение Михаила в заключении.

Читать новость полностью

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных. Рабочая группа по доработке законодательства одобрила поправки, согласно которым регионы смогут усыплять отловленных животных, если они представляют угрозу.

Также предлагается запретить гражданам препятствовать отлову, забирать животных на время отлова или выпускать их обратно.

Читать новость полностью

В Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов

Утром 25 марта на складе боеприпасов чешского предприятия Poličské strojírny произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал как минимум один человек. Об этом сообщает портал Novinky.cz.

Склад расположен в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии. Завод Poličské strojírny производит крупнокалиберные боеприпасы, которые в больших масштабах используются Украиной. Предприятие также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей. На складе завода, по информации чешских СМИ, хранился тротил.

Читать новость полностью

Лидер еще одной страны посетит парад Победы в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас 9 мая приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы.

Об этом сообщил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

«Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях», — заявил Нофаль.

Читать новость полностью

Тигра с простреленной головой нашли возле деревни в российском регионе

Инспекторы Охотнадзора обнаружили тело амурского тигра с простреленной головой в кювете у дороги возле посёлка в Приморском крае. Об этом сообщает Amur Mash.

Труп краснокнижного хищника был найден в 10 километрах от посёлка Восток на трассе Дальнереченск – Рощино – Восток.

Читать новость полностью

Найдены останки самого низкорослого древнего человека

© Smithsonian Institution

В пещере Сварткранс в Южной Африке были обнаружены уникальные ископаемые останки Paranthropus robustus — древнего родственника человека, рост которого не превышал одного метра. Находка описана в Journal of Human Evolution (JHE).

Найденные кости бедра, голени и таза стали первой сочлененной находкой этого вида, жившего около двух миллионов лет назад. По словам ученых, Paranthropus robustus сосуществовал с Homo ergaster — предком современного человека.

Читать новость полностью