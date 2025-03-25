Журнал Time снова выбрал Владимира Зеленского для своей обложки, на этот раз с заголовком «The Endgame» в переводе на русский язык — «Конец игры». Автор статьи, журналист Саймон Шустер, автор книги о Зеленском, написал репортаж из его офиса. Шустер отмечает значительные изменения в позиции украинского лидера за последние годы.

Характерно и то, как изменилась тональность публикаций о Зеленском в издании. Если в мае 2022 года Шустер восхищался лидерскими качествами президента, то к ноябрю 2023 года тон стал более сдержанным: журнал писал о сомнениях в окружении Зеленского относительно возможности вернуть все территории в границах 1991 года.

«Прошло почти шесть лет с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, но его роскошный кабинет, увешанный позолотой и хрустальными люстрами, до сих пор кажется ему чужим», - пишет издание.

Единственное место, где он чувствует себя по-настоящему дома, — это скромная комната с узкой кроватью и картинами, купленными на местном базаре. Над кроватью висят три символичных изображения: тонущий российский корабль, украинские солдаты на российской территории и горящий Кремль.

«Каждая из них — о победе», — поясняет Зеленский, словно пытаясь убедить себя, что эти картины — не просто дешевые поделки художников от слова «худо», а пророчества.

Но комик привел британского журналиста сюда не для экскурсии по своим апартаментам. Его цель — объяснить, что произошло после того, как он покинул Овальный кабинет Белого дома, где его буквально растерзали. Утром 28 февраля Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили Зеленскому разнос, называя его неблагодарным, слабым и опасным. Попытки Зеленского возразить прерывались резкими репликами.

На Западе пришли в ужас от решения Зеленского

По совету своих советников, Зеленский избегал комментариев, не желая усугублять дипломатический кризис, который мог поставить под угрозу существование Украины. Его стандартный ответ: «Оставим это истории». Но история, как всегда, пишется здесь и сейчас.

Перед встречей у Зеленского был четкий план. Это была его первая личная беседа с Трампом в Овальном кабинете, и она должна была стать ключевым моментом в попытках добиться мирного соглашения. Чтобы произвести впечатление, Зеленский решил привезти подарки, которые должны были растопить любую неприязнь Трампа к Украине.

Один из подарков соответствовал новой традиции эпохи Трампа — блестящие символы уважения и преданности. Например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер в память о взрывных устройствах, которые Израиль использовал против врагов в Ливане. Зеленский пошел дальше — он привез чемпионский пояс своего друга Александра Усика, мирового чемпиона-боксера в тяжелом весе.

Когда Зеленский сел в Овальном кабинете, он оставил пояс на столике рядом, планируя вручить его Трампу перед журналистами. Но вместо этого, когда началась пресс-конференция, он достал другой подарок — папку с фотографиями украинских военнопленных.

«Жесткие кадры», — мрачно сказал Трамп, листая фотографии, словно Зеленский подсунул ему не подарок, а обвинение.

По словам американских чиновников, именно эти снимки стали моментом, когда встреча пошла под откос. Если бы Зеленский вручил чемпионский пояс, это могло бы разрядить обстановку. Фотографии, наоборот, заставили Трампа защищаться, словно его обвиняли в страданиях этих солдат.

Как пишет Саймон Шустер, Вэнс был прав. Грань между информированием и пропагандой тонка. Сцена вокруг Зеленского выглядела безусловно постановочной. Непосредственность событий поблекла, и это усложняет дипломатическую задачу, которую Зеленский решает на этом этапе войны. Выживание его страны зависит от способности сохранять поддержку и симпатию союзников. Но по мере того, как война становится рутиной, ему все труднее удерживать их внимание и держать таких людей, как Трамп, на своей стороне.

В октябре 2024 года, перед выборами в США, Зеленский представил новый план из пяти пунктов. Первый — приглашение в НАТО, последние два апеллировали к финансовым интересам США, включая доступ к «триллионам долларов полезных ископаемых» Украины.

Трамп ухватился за эту идею, и его администрация предложила сделку: США получат долю в украинских ресурсах в обмен на военную помощь. Зеленский не согласился с первоначальными условиями, но после переговоров стороны достигли компромисса. Документ должны были подписать после встречи в Овальном кабинете, но ссора сорвала планы.

На следующий день Трамп приостановил помощь Украине, включая поставки оружия и разведданных. Его спецпосланник Кит Келлог заявил, что украинцы «сами напросились»: Зеленский не показал готовности принять план Трампа, и ответ США был «как удар доской по морде мула — чтобы проняло».

Без американских спутников украинские войска потеряли возможность отслеживать российские бомбардировщики и ракеты. Особенно это ударило по операции в Курской области, где россияне быстро продвинулись. Но Зеленский отказался винить администрацию Трампа.

Напряжение после встречи в Овальном кабинете начало спадать через 10 дней, когда Зеленский и Трамп отправили своих представителей на переговоры в Саудовскую Аравию. 11 марта в Джидде делегации провели за столом девять часов. Американцы, которых возглавляли советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, обсуждали линию прекращения огня.

После переговоров США возобновили помощь Украине, и инцидент в Овальном кабинете стал просто неприятным воспоминанием.

Перед тем как покинуть кабинет Зеленского, Саймон спросил, что стало с чемпионским поясом. «Не знаю, — сказал Зеленский. — Может, он еще там».

После спора он оставил его на столике. Позже сотрудники Белого дома перенесли пояс в частную столовую Трампа, где он теперь лежит среди других сувениров — памятник провалившейся дипломатии.