В Киеве заговорили о столкновении с США

Украинцев предупредили, что антиамериканская риторика может привести к тому, придется бороться еще с одним Голиафом, то есть помимо России и с США, что грозит печальными последствиями.

Такое заявление сделал в эфире Youtube-канала UkrLife бывший и.о. главы МИД Украины Владимир Хандогий.

"Бороться с двумя Голиафами Украине просто невозможно", - сказал Хандогий, призвав, соразмерять позицию Украины с объективными посылами.

По словам дипломата, нельзя позволять антиамериканизму затмевать здравый смысл. Он также напомнил, что США и Россия - это ядерные державы, потенциал которых в разы превосходит Украину.

США возобновили военную помощь Украине

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с резким заявлением в адрес спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и призвал убрать его из переговорного процесса по урегулированию конфликта якобы за пророссийскую риторику во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.