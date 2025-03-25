Слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о якобы необходимости «нанесения поражения» России являются эскалацией ситуации и ее необходимо отправить в отставку. Об этом написал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к третьей мировой войне», — отметил глава партии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что слова Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Он указал, что Москва является континентальной сверхдержавой.

Каллас назвали «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

Также глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва уже неоднократно сталкивалась с желанием Европы нанести ей стратегическое поражение. Он указал, что во время императора Франции Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера вся Европа мобилизовалась ради нанесения поражения России.