В Париже идет суд по делу актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Как сообщает BFMTV, артисту грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере до 75 тысяч евро.

Речь идет о сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье все обвинения отрицает и называет клеветой.

Как сообщает «РЕН ТВ», артист зашел в зал суда держась за адвоката, а медики запретили проводить слушания более 6 часов. Защитник Депардье заявлял, что суд якобы специально отказывается принимать показания свидетелей, которые могли бы выступить в защиту его клиента.

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Напомним, скандал с обвинениями в адрес Депардье разгорелся весной 2023 года. Тогда о домогательствах со стороны актера заявили сразу 13 женщин. По словам заявительниц, инциденты происходили во время съемок с 2004 по 2022 год.

Позднее, в феврале 2024 года, в прокуратуру Парижа поступила жалоба от 53-летней Амели, которая работала художником-постановщиком на съемках фильма «Зеленые ставни». Женщина обвинила Депардье в «непристойных высказываниях» в ее сторону, а также в том, что он «грубо хватал ее» в ходе съемок картины.