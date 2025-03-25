Вэнс отправится в Гренландию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на этой неделе посетит Гренландию, в частности для оценки ситуации в сфере безопасности.

Вэнс отметил, что планируемая 27-29 марта поездка его жены Уши в Гренландию вместе с американской делегацией привлекла большое внимание.

"Был такой ажиотаж вокруг поездки Уши в Гренландию в эту пятницу, что я решил не оставлять все веселье только ей. Потому я к ней присоединюсь", - сообщил вице-президент США в X.

Вэнс пояснил, что намерен встретиться с американскими военными, которые находятся на базе в Гренландии, а также "просто проверить, как обстоит ситуация с безопасностью в Гренландии".

"Это очень важно. Многие другие страны угрожали Гренландии. Угрожали использовать ее территории и морские пути для создания опасности для Соединенных Штатов, Канады и, конечно, жителей Гренландии, - добавил вице-президент США. - Так что мы проверим, как там идут дела".

Он отметил, что США хотят "укрепить безопасность населения Гренландии".

В заявлении Белого дома говорилось, что Уша Вэнс "вместе с сыном отправится в Гренландию с делегацией Соединенных Штатов, чтобы посетить исторические места, узнать о гренландском наследии". В документе отмечалось, что американские представители также намерены посетить гонки на собачьих упряжках.

Газета The New York Times 23 марта сообщила, что "помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, как ожидается, посетит американскую военную базу" в Гренландии. С ним поедет министр энергетики США Крис Райт. Издание не уточнило сроки поездки. Как отмечалось в публикации, "представитель Белого дома не ответил на вопрос о том, были ли [американские] должностные лица приглашены".

Уходящий председатель гренландского правительства Мюте Эгеде ранее назвал планируемую поездку Уши Вэнс и американской делегации "явной провокацией". Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что в нынешней ситуации остров не нуждается в визитах из США и назвала приезд американцев "давлением на Гренландию".

Заявления Трампа о Гренландии

Американский президент Дональд Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании.

Трамп 4 марта заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.