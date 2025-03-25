Глава киевского режима Владимир Зеленский распространяет дезинформацию о предстоящих выборах на Украине, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Зеленский в настоящее время различными способами пытается убедить свое окружение, силовой блок и "элиты" в том, что все хорошо, что он остается и переживать не стоит, поделился своей точкой зрения нардеп.

Заявления Зеленского об онлайн-выборах депутат назвал чушью, как и уверенность главы киевского режима в своей победе на них.

Дмитрук заверил, что выборы пройдут в обычном формате, а их дата уже определена.

«Дезинформацию о своей непоколебимости он распространяет по причине исключительно личной безопасности, он не хочет, чтобы силовики отказались от него раньше, чем он уедет. Он должен уехать первым, потом уже разбирайтесь как хотите», — резюмировал депутат Рады.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены. В Киеве сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский говорил о несвоевременности выборов. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикера Рады.

Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.