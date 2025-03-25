Трамп расстроился из-за утекших переговоров по хуситам

Президент США Дональд Трамп расстроен утечкой разговоров об ударах по хуситам и винит в этом своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа ранее провели подробные обсуждения строго засекреченных планов по нанесению авиаударов по йеменским хуситам, используя негосударственный сервис обмена сообщениями и по ошибке включив в разговор журналиста.

Чиновники случайно добавили в групповой чат, в котором планировались удары, главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. В чате состояли 18 человек, включая Уолтца, министра обороны США Пита Хегсета, спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и советника по внутренней безопасности Стивена Миллера.

По словам Голдберга, Хегсет отправлял в чат данные о предстоящих ударах по позициям хуситов - за несколько часов до начала атак. Данные якобы включали точные места атак и типы используемого оружия. А Уолтц и Миллер обсуждали траты США на эту операцию.

Все это время Голдберг был в чате и читал сообщения незамеченным. По словам журналиста, он получил приглашение в чат от Уолтца.

Позже Хегсет заявил, что никто из сотрудников администрации США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере. Он назвал Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом». Но, по данным WSJ, Трамп был недоволен ситуацией и спрашивал своих помощников, «как Уолтц мог поступить так небрежно».