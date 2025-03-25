Трамп расстроился из-за утекших переговоров по хуситам

Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп расстроен утечкой разговоров об ударах по хуситам и винит в этом своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трамп расстроился из-за утекших переговоров по хуситам
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Высокопоставленные чиновники администрации Трампа ранее провели подробные обсуждения строго засекреченных планов по нанесению авиаударов по йеменским хуситам, используя негосударственный сервис обмена сообщениями и по ошибке включив в разговор журналиста.

Чиновники случайно добавили в групповой чат, в котором планировались удары, главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. В чате состояли 18 человек, включая Уолтца, министра обороны США Пита Хегсета, спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и советника по внутренней безопасности Стивена Миллера.

По словам Голдберга, Хегсет отправлял в чат данные о предстоящих ударах по позициям хуситов - за несколько часов до начала атак. Данные якобы включали точные места атак и типы используемого оружия. А Уолтц и Миллер обсуждали траты США на эту операцию.

Все это время Голдберг был в чате и читал сообщения незамеченным. По словам журналиста, он получил приглашение в чат от Уолтца.

Позже Хегсет заявил, что никто из сотрудников администрации США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере. Он назвал Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом». Но, по данным WSJ, Трамп был недоволен ситуацией и спрашивал своих помощников, «как Уолтц мог поступить так небрежно».