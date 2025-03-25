Финский профессор Туомас Малинен в социальной сети X (бывшая Twitter) осудил главу киевского режима Владимира Зеленского за попытки вооруженных сил Украины проникнуть на территорию Российской Федерации.

Зеленский сумасшедший, поделился своей точкой зрения он.

Соответствующим образом эксперт отреагировал на публикацию обозревателя Скотта о провале операции вооруженных сил Украины в Курской области и попытки прорваться в Белгородскую.

"Представьте, вы наблюдаете полную катастрофу в Курской области, а украинцы снова решают попытать счастья в Белгороде. Если 50-70 тысяч невосполнимых потерь и сотни утраченных единиц бронетехники не стали для них уроком, то, полагаю, ничто не станет", — отметил Малинен.

Накануне Минобороны РФ проинформировало об уничтожении техники вооруженных сил Украины на границе Белгородской области и срыве попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Российской Федерации.

Американский профессор Кузник посоветовал Зеленскому сбежать в Европу

18 марта украинские войска также попытались вторгнуться в Белгородскую область: ВСУ осуществили пять атак на приграничный российский регион. ВС РФ отразили все попытки противника.

Как отметили в российском военном ведомстве, Киев пошел на такой шаг для создания негативного фона вокруг переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.