"Ребенок тысячелетия" умерла в 25 лет

"Ребенок тысячелетия", китаянка Цяньцянь, умерла в 25 лет. Причиной стал сердечный приступ, пишет Global Times.

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Цяньцянь родилась в 23:59 31 декабря 2000 года, за мгновение до начала нового тысячилетие. В честь этого события ее и назвали, "Цянь" означает "тысяча". Цяньцянь очень любила музыку и работала в этой сфере.

Девушка почувствовала себя плохо 3 марта, однако к врачу обращаться не стала. 9 марта она впала в кому и так и не очнулась.

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Предварительно, к смерти девушки привели последствия тяжело перенесенного гриппа.