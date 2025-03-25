Литва продолжит изолировать Россию в обход США

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности продолжать санкционную политику Европы в отношении России, даже если риторика США изменится.

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Об этом сообщает Sputnik.

«США, несомненно, смотрят стратегически, они хотят открыть для себя новые пространства и возможности. Но я думаю, что в этом месте позиция Европы будет несколько иной», — сообщил политик.

Согласно высказыванию президента, Литва готова продолжать изолировать Россию, несмотря на позицию США. Науседа заявил, что отказ от поддержки санкционного режима будет означать «поднятие белого флага».

Ранее в Литве обсуждали возможность отправки войск на Украину в качестве поддержки.