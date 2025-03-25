Президент Украины Владимир Зеленский обладает персональным именным местом в центральной синагоге Киева, рассказал главный раввин Вооруженных сил Украины Давид Мильман в интервью YouTube-каналу украинской версии Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Все стулья подписаны, они принадлежат определенным людям, — рассказала Мильман.

По его словам, в отсутствие владельца на место может сесть любой желающий. Кресло украинского президента находится в первом ряду, рядом с правым краем молитвенного зала. Кроме того, обозреватели Telegram-канала «Сигнал» поделились кадром из синагоги — на фотографии запечатлели одно из кресел, на спинке которого расположена табличка с именем Зеленского.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Красная звезда» заявил, что риторика Зеленского изменилась и он стал «чистым нацистом» и предателем еврейского народа. Как отметил глава МИД РФ, украинский лидер изначально заявлял, что является сторонником мирного урегулирования конфликта, затем занял в этом вопросе радикально противоположную позицию.

Путин: Зеленский — не еврей, он позор еврейского народа

До этого президент России Владимир Путин рассказывал, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа». По словам российского лидера, Зеленский своими действиями оправдывает неонацизм.