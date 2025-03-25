Стала известна одна деталь второго раунда переговоров Украины и США

Второй раунд переговоров Украины и США в Саудовской Аравии продлился недолго, сообщает «Страна.ua». Киев представляли глава Минобороны Рустем Умеров, генинспектор Минобороны Анатолий Баргилевич, замглавы офиса президента Павел Палиса и специалисты в области энергетики.

Точное время начала не сообщалось, но продлились они недолго, — отметили в украинском издании.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению полномочия украинской делегации, которая проводит переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. По его словам, действующий указ Виктора Ющенко предписывает вести переговоры и делать официальные заявления только президенту, премьер-министру или министру иностранных дел. Всем остальным требуются директивы, которых, по мнению Порошенко, нет.

До этого в СМИ появилась информация, что переговоры США и России прошли хорошо, поэтому вскоре ожидается «позитивное объявление». По данным журналистов, проект совместного заявления был отправлен на согласование и утверждение в Москву и Вашингтон.

Почему скрывают итоги переговоров России и США

В Белом доме подчеркнули, что переговоры прошли «чрезвычайно хорошо». По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа позитивно оценивает состоявшиеся совещания с представителями как Москвы, так и Киева.