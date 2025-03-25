Суд разрешил Эстонской православной церкви взять новое название

Газета.Ru

Суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Эстонской православной церкви разрешили сменить название
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В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонская православная церковь. Однако в регистрации было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии, отмечает портал.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, но регистрационный отдел счел его вводящим в заблуждение по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было.

Накануне Тартуский уездный суд удовлетворил жалобу церкви. Он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим военную операцию России на Украине. Спустя три месяца эстонское правительство потребовало, чтобы ЭПЦ разорвала все канонические связи с Московским патриархатом.

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