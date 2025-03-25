Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Роботы с собственной моралью и разрешением убивать пойдут на войну»

Появление на поле боя оружия, способного принимать собственные решения, скорее всего, вопрос ближайшего времени, пишет чешский портал Seznam zprávy. Как отмечает издание, мало кто стремится ограничить использование роботов, так как потенциальная выгода слишком велика.

В современных конфликтах «главными убийцами» становятся беспилотники. Однако пока за каждой смертью, вызванной машиной, скрывается человек, который принимает решение. Это может измениться в ближайшем будущем, считает автор Seznam zprávy. На фоне украинского кризиса в более широких масштабах проводятся эксперименты по использованию «роботов-убийц», автономного оружия. Чаще всего дроны оснащаются возможностями «машинного зрения». Когда оператор выбирает цель, бортовой компьютер дрона «запоминает» ее и, даже если БПЛА потеряет связь с оператором, то сможет полететь к цели и атаковать самостоятельно. Цель инженеров - развить эти возможности и создать ИИ-оружие, которое сможет принимать решения лучше и эффективнее, чем человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее публично выступил против автономных летальных систем, заявив, что машины, способные убивать без человеческого решения, «политически неприемлемы и морально отвратительны».

На Украине разработали «диктаторский закон» перед выборами

Недавно в Верховную раду внесли законопроект номер 10311, среди прочего позволяющий Нацгвардии Украины стрелять в митингующих. Некоторые депутаты и активисты назвали документ «диктаторским» и обратили внимание, что инициативу начали продвигать на фоне слухов о скорых выборах, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания.

На этой неделе Рада должна была рассмотреть законопроект, вводящий жесткие ограничения гражданских свобод во время акций протеста. Проект предоставляет Нацгвардии «практически неограниченные права» для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров, беспилотников и других средств. Ранее документ согласовали депутаты из правоохранительного комитета Рады. Однако по инициативе других депутатов законопроект был снят с повестки дня парламента. Теперь документ отправится на доработку, после чего его могут рассмотреть снова.

«Россия сомневается в быстром прогрессе по Украине»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил надежду на «реальный прогресс» в вопросе прекращения огня в Черном море, но в Кремле снизили эти ожидания, заявив, что сначала предстоит решить множество вопросов, пишет The Washington Post. Последние переговоры сторон в Эр-Рияде были сосредоточены на технических аспектах мониторинга 30-дневного прекращения атак по энергетической инфраструктуре, и на попытке США расширить соглашение, включив в него навигацию в Черном море. Уиткофф сказал Fox News в воскресенье, что ожидает «некоторого реального прогресса».

По его словам, от перемирия в Черном море можно будет «естественным образом перейти к полному прекращению огня». Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поднял тему сложных требований России в отношении черноморской зерновой инициативы 2022–2023 годов. The Washington Post напомнила, что Россия в рамках той сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок. По версии WP, тактика Москвы может заключаться в том, чтобы «осторожно затормозить переговоры, не отвергая их напрямую», при сохранении своих жестких условий по полному прекращению огня.

Какие препятствия грозят ЕС на пути создания «миротворческих сил»

На фоне переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной «коалиция желающих помочь», в которую входят страны Европы, включая Британию и Францию, обсуждает отправку миротворческих сил. В четверг, 27 марта, французское правительство проведет в Париже саммит, на котором страны обсудят, «в какой степени гарантии безопасности для Украины могут быть обеспечены без участия США», пишет японское издание Mainichi Shimbun.

План по созданию миротворческих сил осложняется внутренним расколом в НАТО: некоторые страны-участницы, к примеру Венгрия, занимает пророссийскую позицию. В России уже заявили, что не согласятся на размещение сил НАТО в соседней стране. Позиция Венгрии и некоторых других стран может осложнить реализацию соглашения об отправке миротворческого контингента. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил план, уже предполагающий некоторые ограничения. К примеру, миротворческий контингент предлагается не размещать на линии соприкосновения.

«Швеция готовится к конфликту с Россией в Арктике»

Новый член НАТО Швеция мобилизуется в Арктике, считая, что возможность столкновения с Россией в субарктических регионах становится все более реальной, сообщает The Wall Street Journal. Почти каждый гражданин Швеции, достигший 18 лет, должен подать заявление на военную службу, и арктическая бригада становится самой быстрорастущей в шведской армии, отмечает WSJ.

В случае конфликта России и Финляндии эти войска на севере Швеции будут одними из первых, кто присоединится к боевым действиям, подчеркивает газета. Журналисты WSJ побывали в «самом изнурительном» подразделении шведской армии на крайнем севере страны. Издание отмечает, что многие из шведских новобранцев сразу направляются на базы к югу от Полярного круга. Заместитель командира бригады ВС Швеции Матиас Вайнионпаа заявил газете, что сразу после завершения украинского кризиса Россия может сместить область своих интересов в Арктику и «времени у остальной Европы останется не так уж и много».