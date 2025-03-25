В Анкаре ввели запрет на массовые собрания

Управление губернатора Анкары запретило проведение массовых акций, собраний и митингов с 26 марта по 1 апреля.

Об этом говорится в заявлении местной администрации.

"Массовые собрания в закрытых помещениях и на открытых пространствах, демонстрации, шествия, заявления для прессы, сидячие забастовки, кампании по сбору подписей и аналогичные акции и мероприятия, а также распространение листовок и вывешивание баннеров запрещены с 00:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 26 марта до 23:59 1 апреля", - говорится в заявлении губернатора.

Ранее власти Анкары, Стамбула и Измира вводили запреты на массовые шествия в связи с протестами из-за ареста 23 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу. С 19 марта, когда он был задержан, в городах Турции ежедневно проводятся митинги и манифестации оппозиции в поддержку Имамоглу. Некоторые акции завершались стычками части манифестантов с полицией.