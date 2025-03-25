Сийярто оценил переговоры между Россией и США

Переговоры между Москвой и Вашингтоном укрепили международную безопасность и уменьшили риск обострения украинского кризиса.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подтвердив поддержку российско-американского диалога.

"Продолжающиеся переговоры между США и Россией сделали мир более безопасным местом, поскольку по крайней мере риск эскалации войны несколько уменьшился", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Мы знаем из нашего исторического опыта, что нормальное сотрудничество между Востоком и Западом - хорошо для нас, а враждебность между Востоком и Западом - плохо, поэтому мы поддерживаем американо-российские переговоры. Успех этих переговоров отвечает интересам нашей национальной безопасности", - отметил Сийярто после встречи в Будапеште с новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

Министр считает, что "ОБСЕ осталась последней европейской площадкой для связей между Востоком и Западом".