Бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в эфире программы "Политклуб" журналиста Виталия Портникова поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с США в Саудовской Аравии.

Как отметил Порошенко, до сих пор действует указ экс-президента Виктора Ющенко о том, что подобные делегации могут действовать только при утвержденных директивах.

Порошенко объяснил, что по украинское законодательство позволяет без директив вести переговоры только президет, премьер-министр в рамках своей компетенции и министру иностранных дел.

"Для всех остальных нужны директивы", - подчеркнул Порошенко, добавив, что в украинскую делегацию в Эр-Рияде не входили лица, которые могут действовать без этого официального документа.

Порошенко подчеркнул, что делегация должна действовать только в рамках ограничений, установленных директивами, а общество должно эти границы знать.

Министр обороны Украины раскрыл подробности переговоров с США в Эр-Рияде

Агентство Bloomberg сообщало, что США и Украина в воскресенье обсуждали в Эр-Рияде прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. В свою очередь агентство France Press сообщает, что украинские и американские официальные лица во вторник проведут в Эр-Рияде второй раунд переговоров, после того, как в понедельник американцы провели переговоры с представителями РФ.