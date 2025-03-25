В Киеве заговорили о нелегитимности переговоров с США
Бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в эфире программы "Политклуб" журналиста Виталия Портникова поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводила переговоры с США в Саудовской Аравии.
Как отметил Порошенко, до сих пор действует указ экс-президента Виктора Ющенко о том, что подобные делегации могут действовать только при утвержденных директивах.
Порошенко объяснил, что по украинское законодательство позволяет без директив вести переговоры только президет, премьер-министр в рамках своей компетенции и министру иностранных дел.
"Для всех остальных нужны директивы", - подчеркнул Порошенко, добавив, что в украинскую делегацию в Эр-Рияде не входили лица, которые могут действовать без этого официального документа.
Порошенко подчеркнул, что делегация должна действовать только в рамках ограничений, установленных директивами, а общество должно эти границы знать.
Министр обороны Украины раскрыл подробности переговоров с США в Эр-Рияде
Агентство Bloomberg сообщало, что США и Украина в воскресенье обсуждали в Эр-Рияде прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. В свою очередь агентство France Press сообщает, что украинские и американские официальные лица во вторник проведут в Эр-Рияде второй раунд переговоров, после того, как в понедельник американцы провели переговоры с представителями РФ.