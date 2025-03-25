Правительство Шольца ушло в отставку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке 25 марта. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что согласно законом ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано. Будущий канцлер Фридрих Мерц обещает представить состав нового кабинета до 20 апреля.

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Ранее Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции Христианского демократического союза (ХДС), Христианского социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).