Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России, несмотря на все возможные последствия для Тбилиси, заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Информацию об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?», – отметил председатель парламента Грузии. «Вот эти слова: «Ну и что?», они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиантом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

Премьер Грузии сделал заявление о втором фронте против России

Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

«Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее». «На закрытых встречах эти мессиджи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ.