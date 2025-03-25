В Армении резко высказались об ОДКБ

Армения не намерена менять свою позицию в отношении ОДКБ, заявил спикер парламента Ален Симонян.

"Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала", - высказался Симонян.

Симонян опроверг сообщения об активизации работы с российскими партнерами по поручению премьер-министра Никола Пашиняна. При этом он подчеркнул, что напряженность в армяно-российских отношениях не может быть вечной. Армения защищает свою независимость и суверенитет и открыто выражает свое несогласие, если ее не устраивают чьи-либо действия.

Армения вновь «переобулась»

Симонян также добавил, что Армения ждет ответов на вопросы, касающиеся событий 2021-2024 годов.