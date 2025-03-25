В Китае оценили обвинения в планировании вмешательства в выборы в Канаде

Министерство иностранных дел Китая опровергла информацию о планах Пекина повлиять на ход парламентских выборов в Канаде, которые пройдут 28 апреля.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, никогда не был заинтересован во вмешательстве во внутренние дела Канады", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на канадскую разведывательную службу сообщило о "высокой вероятности наличия у Китая и Индии планов" оказать влияние на ход парламентских выборов в стране.