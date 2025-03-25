Польша пригрозила ФРГ жестким ответом на возможные шаги по высылке мигрантов

Польские власти готовы дать жесткий ответ на возможные шаги Берлина по высылке мигрантов в третьи страны, в том числе в Польшу.

Об этом заявил замглавы МВД республики Мачей Дущик в эфире телеканала Polsat.

"Рассматриваются все сценарии. Если немецкое правительство захочет осуществить то, что оно анонсировало, наша реакция будет однозначной и очень жесткой", - предупредил Дущик. "Если Германия будет нарушать закон и говорить о том, что не будет принимать заявления о предоставлении убежища, несмотря на обязательства, мы очень четко заявляем, что немецкие заявки на реадмиссию не будут приниматься", - подчеркнул он.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил, что Варшава не намерена более принимать из европейских стран мигрантов по механизму реадмиссии. Вместе с тем он заявил, что власти республики не собираются вводить погранконтроль на границе с ФРГ.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Согласно предварительным официальным данным, блок ХДС/ХСС победил, набрав 28,6% голосов. 3 февраля состоялся федеральный съезд ХДС, на котором делегаты приняли программу из 15 пунктов, включающую план обеспечения долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну".