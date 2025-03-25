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После конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время переговоров в Овальном кабинете Белого дома рейтинг главы киевского режима вырос до 70%, пишет TIME.

В статье утверждается, что, с точки зрения Зеленского, не все последствия этой встречи были негативными. «В первые дни марта его рейтинг одобрения вырос, достигнув почти 70 процентов в некоторых опросах», — говорится в материале. Незадолго до встречи хозяин Белого дома говорил о том, что рейтинг Зеленского не превышает 4%.

Подчеркивается, что глава киевского режима объясняет свои возросшие показатели поддержки населения стремлением защитить украинцев. Зеленский утверждает, что Трамп в Овальном кабинете задел чувство собственного достоинства граждан Украины, которые рассчитывали на беспрекословную поддержку Соединенных Штатов в противостоянии с Российской Федерацией.

Ранее в Раде подвергли критике опрос с высокими рейтингами Владимира Зеленского. В восточных регионах бывшей советской республики, по словам нардепа Александра Дубинского, главу киевского режима «ненавидят смертной ненавистью».

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