В США подали в суд на Трампа из-за решения о закрытии министерства образования

Группа правозащитников и ряд профсоюзных организаций подали иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью оспорить решение о начале процедуры ликвидации министерства образования. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его информации, правозащитники обратились в Окружной суд США Мэриленда с просьбой проверить законность указанного решения исполнительной власти. Жалоба истцов была подана спустя 4 дня после подписания распоряжения американским лидером.

Как указывает агентство, сторонники существующей образовательной модели встревожены, что ответственность за образование ляжет на штаты и местные власти.

В публикации отмечается, что министерство осуществляло мониторинг в отношении 100 тысяч государственных и 34 тысяч частных школ. Однако 85 процентов финансирования государственных школ поступало со стороны штатов и местных властей.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий начало процедуры упразднения министерства образования. В качестве причины американский лидер назвал огромные затраты правительства на этот федеральный орган, отметив при этом низкие показатели эффективности.