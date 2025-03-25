На Западе рассказали, что может сделать Трамп после скандала с чатом

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц может лишиться своей должности после сообщений об утечке данных об американских ударах по Йемену. Об этом со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники пишет газета Politico.

Ранее редактор американского издания Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, что случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждалась готовящаяся операция Вашингтона против хуситов в Йемене. При этом запрос на подключение он получил от советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца.

По данным источников газеты, решений об отставке Майкла Уолтца на фоне разразившегося скандала или других мер в отношении него пока не принято, но они активно обсуждаются в Белом доме. И примерно половина членов команды президента США Дональда Трампа считает, что Уолтц не должен оставаться на этом посту.

«Было опрометчиво не проверить, кто находится в этой группе. Было безрассудно вести этот разговор в мессенджере Signal. Помощник по национальной безопасности не может быть безрассудным», - пояснил один из чиновников.

Еще один источник издания уверен, что после случившегося Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в «затруднительное положение».

Белый дом по ошибке добавил в секретный чат журналиста: разгорелся скандал

Однако есть и те представители властных кругов США, которые считают, что инцидент вряд ли приведет к каким-либо значимым политическим последствиям.