Зеленский нашел неочевидный плюс в перепалке с Трампом

После конфликта между лидерами США и Украины во время переговоров в Овальном кабинете рейтинг Зеленского вырос до 70 процентов. Об этом сообщает TIME.

«С точки зрения Зеленского, не все последствия этой встречи были негативными. В первые дни марта его рейтинг одобрения вырос, достигнув почти 70 процентов в некоторых опросах», — сообщается в публикации.

Незадолго до встречи Трамп заявлял, что рейтинг Зеленского не превышает четырех процентов.

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Отмечается, что Зеленский объясняет свои возросшие показатели поддержки населения стремлением защитить украинцев. Он утверждает, что Трамп в Овальном кабинете задел чувство собственного достоинства граждан Украины, которые рассчитывали на беспрекословную поддержку США в противостоянии с Россией.

Ранее в Верховной Раде раскритиковали опрос с высокими рейтингами Зеленского. В восточных регионах страны, по словам депутата Рады Александра Дубинского, Зеленского «ненавидят смертной ненавистью».