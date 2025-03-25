Замглавы МИД Польши признался в алкозависимости

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сделал публичное заявление о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение политика.

Уточняется, что политик принёс извинения всем, кого затронула данная ситуация, и поблагодарил оказавших ему поддержку.

«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей и команды терапевтов я восстановил контроль над своим здоровьем», — сказал Шейна.

Поводом для заявления стали неоднократные случаи, когда заместитель министра появлялся в публичных местах с признаками нарушения координации движений и речи.

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