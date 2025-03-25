Замглавы МИД Польши признался в алкозависимости

Заместитель министра иностранных дел Польши, вице-председатель партии «Левые» Анджей Шейна признался, что страдает от алкоголизма. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в своих социальных сетях.

В публикации Шейна написал, что столкнулся «с проблемой злоупотребления алкоголем». Восстановить контроль над своим состоянием ему удалось благодаря поддержке семьи и помощи врачей.

«Все, кого коснулась моя проблема, извините. Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю», — написал замглавы МИД Польши.

Шейна также уточнил, что факт прохождения им терапии был проверен Агентством внутренней безопасности Польши.

Шейна занял должность замглавы польского МИД 13 декабря 2023 года. В ведомстве он курирует Ближний Восток и Африку. Ранее чиновника замечали в нетрезвом виде в публичных местах. Gazeta Wyborcza со ссылкой на партийное окружение Шейны писало, что он появлялся в алкогольном опьянении и на рабочих мероприятиях.